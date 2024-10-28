Украина активизирует мобилизацию, проводя рейды в людных местах, таких как концертные залы, элитные магазины в Киеве и популярные кафе в Одессе.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что растут трудности с набором новых солдат в Украине из-за потерь на фронте, что вызывает напряжение в обществе из-за уклонения влиятельных лиц от призыва. Это привело к отставке генпрокурора Андрея Костина.

Президент Зеленский пытается добиться увеличения поставок оружия и поддержки от США. Однако основной проблемой остается нехватка человеческих ресурсов, поскольку большинство желающих уже на фронте и привлекать новых становится все труднее.

Эксперт Матье Булег отмечает, что в Украине нет простого решения проблемы пополнения армии, осложненной значительными потерями во время прошлогоднего летнего наступления. Усилия государства снизить возраст призыва и ввести более суровые наказания для уклончан позволили временно увеличить количество новобранцев, но сейчас оно снизилось до 20 тысяч в месяц, по словам представителя ВСУ Василия Румака.

Власти усилили контроль на публичных мероприятиях, включая концерты, где представители территориальных центров комплектования проверяют документы, что вызвало негативную реакцию у граждан. Проверки также проходят в популярных магазинах и ресторанах. Некоторые люди поддерживают эти действия, считая, что так можно добиться справедливости в мобилизации, поскольку на фронте преимущественно служат жители деревень. Заместитель командира 3-й десантно-штурмовой бригады Максим Жорин отмечает, что "справедливая мобилизация" должна включать не только крестьян, но и городских жителей.

На фоне уменьшения численности мужчин в Украине западные союзники начали давить на правительство, чтобы оно снизило возраст призыва. Однако в Украине это вызывает опасения по поводу возможных последствий демографического кризиса, который может угрожать будущему страны. Депутаты обсуждают возможность снижения призывного возраста, но это решение может только усугубить уже существующие демографические проблемы.

Напомним, военный юрист Роман Лихачев рассказал, что в Украине существует много случаев, когда людей с бронированием все равно призывают. И хотя есть соответствующие судебные решения о том, что забронированный мобилизован незаконно, но пока человек получит это решение, все это время он будет служить.

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