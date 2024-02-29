Почему Украина не будет договариваться с Путиным: в Офисе президента объяснили причину

Призывы к мирным переговорам с Россией иногда раздаются еще чаще, чем обычно. Хотя даже у России нет никакого намерения о чем-то договариваться. Намерения России – вполне понятны. Непонятно, почему на Украину продолжают давить и призывать сесть за стол переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью для "24 Канала" эмоционально отреагировал на такие попытки Запада.

С Путиным не о чем говорить

На прессконференции 25 февраля журналист издания NBC News спросил Владимира Зеленского, проиграет ли Украина эту войну. Мол, количество поступающей от партнеров техники хватает лишь для того, чтобы обороняться, но не для того, чтобы победить. Более того, он предположил, что уже может быть время для того, чтобы сесть за стол переговоров вместе с Владимиром Путиным.

"Они спрашивают, не пора ли сесть за стол переговоров, – но разве Путин предлагал переговоры? Путин предлагает нам подписать капитуляцию и проиграть войну. После этого, как они это предлагают, хотелось бы услышать ответ на вопрос, почему Путин после этого должен вести себя как-то более миролюбиво по отношению ко всем остальным?", — отметил Подоляк.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что Путин прямо атакует наше государство, нарушая все нормы международного права. Более того, на Федеральном собрании 29 февраля Путин подчеркнул, что Россия на это имеет право, ведь они считают, что Украины как государства не существует. А потому, что логично следует из этих заявлений, россияне имеют право убивать украинцев, потому что они не согласны с концепцией "русского мира". И в то же время мир не должен реагировать на террористическое поведение России.

Кроме того, Путин, как отметил Подоляк, демонстративно награждает тех, кто убивает украинцев на войне. Российский диктатор лишь поощряет своих военных ко всевозможным нарушениям законов ведения войны.

"После этого всего нам говорят: давайте вы с ними договоритесь. О чем? В чем смысл? В том, что они находятся за 10 тысяч километров, и до них эта орда пока не дойдет? Нам говорят сесть за стол переговоров, чтобы подписать капитуляцию и забыть о том, что нас вырезали", – подчеркнул он.

Подоляк убежден, что Путин, в случае победы, будет вести себя предсказуемо. Он не остановится в своих кровожадных намерениях и дальше убивать украинцев, уничтожавших репутацию России, как на поле боя, так и в информационном пространстве.

"Философия настоящего человека"

Подоляк объяснил свое возмущение заявлениями западных журналистов. По его мнению, очень странно, что эту тему снова и снова поднимают на Западе. Мол, люди, выросшие на фильмах, где добро побеждает зло, почему-то предлагают Украине сдаться злу.

"Вы, которые не воюете, а можете просто дать 7% своего военного бюджета, чтобы посмотреть, как окончательно будет уничтожен ваш ключевой оппонент, предлагаете людям, которые воюют, сдаться. Почему тогда вы продолжаете снимать голливудские блокбастеры, где вы круты? Тогда снимайте блокбастеры, когда к тебе на улице подходит бандит и ты можешь драться, но просто становишься перед ним на колени. Снимайте, что это философия настоящего человека — становиться на колени перед бандитами", — эмоционально подытожил Подоляк.

Напомним, издание Bloomberg написало о том, что украинские чиновники обеспокоены тем, что продвижение российских войск может набрать значительные обороты к лету, если союзники Киева не смогут увеличить поставки боеприпасов.

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