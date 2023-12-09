Почему Украина не может перенести войну на территорию РФ: Портников объяснил

Первая причина, по мнению Виталия Портникова, это наличие ядерного оружия, но есть другие причины.

Украина не может перенести войну на территорию России.

Об этом сказал политический эксперт и журналист Виталий Портников в "Рандеву" с Яниной Соколовой на "5 канале".

"Мы понимаем, почему не может быть войны на территории Российской Федерации. Первое, это ядерное оружие. Второе, это отсутствие мобилизационного потенциала для такой войны. Третье, это отсутствие оружия для такой войны, потому что наши союзники не желают воевать с Россией и не желают становиться частью такого конфликта", — сказал Портников.

Ранее Виталий Портников выразил убеждение, что выход Украины на границы 1991 года – это не победа, а только восстановление справедливости и международного права. По мнению эксперта, для окончания войны нужно политическое решение, но оснований для него пока нет.

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