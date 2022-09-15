Почему Украина не может привлекать бойцов из частных военных компаний для войны против РФ: объяснение эксперта

В Украине, в отличие от РФ, на законодательном уровне разрешено привлекать иностранных граждан. Для этого был принят закон, согласно которому желающие иностранцы могут служить в рядах ВСУ, официально подписав контракт. Эти бойцы защищены Женевской конвенцией.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале.

" Мы воюем в соответствии с обычаями и традициями войны. То есть мы воюем в рамках международного права. Не может идти речь ни о каких-либо наемниках. Прошлым летом президент Зеленский озвучивал, что было бы неплохо легализовать в Украине частные военные компании. Я так понимаю, что закон о ПИК не был создан и не был подан в Верховную Раду, но сегодня мы предоставили все возможности принять участие в борьбе против РФ.Мы приняли закон Украины, который позволяет иностранным гражданам служить в рядах ВСУ.У нас это закреплено на законодательном уровне. создано специальное подразделение "Интернациональный легион". Их защищает Женевская конвенция, они военнослужащие регулярной армии Украины. А вот в РФ такого закона нет, и поэтому они ищут наемников", — отметил эксперт.

Напомним, недавно в социальных сетях появилось видео, на котором приближенный к Кремлю российский бизнесмен Евгений Пригожин, а также негласный глава ППК "Вагнера" вербует российских заключенных в одной из мордовских колоний для войны в Украине.

Читайте также: