Почему Украина не предупредила США о Курской операции: объяснение военного эксперта

Курская операция / © ТСН.ua

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Украина не предупредила США о готовящейся операции в Курской области. Есть подозрение, что могла бы быть утечка информации.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал военный эксперт Алексей Гетьман.

"Если бы эффект неожиданности был потерян, никакого успеха эта операция не принесла бы", - подчеркнул он.

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Больше, по данным официальных источников и военных, которые находились на Харьковском направлении в августе 2024, фиксировалась подготовка россиян к штурмовым действиям. Но они не состоялись, и там гораздо меньше сил и средств у россиян.

"Они куда-то уехали. Поехали они на Курщину делать отпор", - отметил Гетьман.

Напомним, российские войска продвинулись в приграничные районы Курской области. В частности, к северным окрестностям Гуево, возле Суджи.