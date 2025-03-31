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Почему Украина не предупредила США о Курской операции: объяснение военного эксперта
Успех плана полностью зависел от эффекта неожиданности.
Украина не предупредила США о готовящейся операции в Курской области. Есть подозрение, что могла бы быть утечка информации.
Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал военный эксперт Алексей Гетьман.
"Если бы эффект неожиданности был потерян, никакого успеха эта операция не принесла бы", - подчеркнул он.
Больше, по данным официальных источников и военных, которые находились на Харьковском направлении в августе 2024, фиксировалась подготовка россиян к штурмовым действиям. Но они не состоялись, и там гораздо меньше сил и средств у россиян.
"Они куда-то уехали. Поехали они на Курщину делать отпор", - отметил Гетьман.
Напомним, российские войска продвинулись в приграничные районы Курской области. В частности, к северным окрестностям Гуево, возле Суджи.