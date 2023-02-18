Почему Украина не сбивает российские "воздушные шары": в ОК "Юг" объяснили

Силы обороны Украины не сбивают запущенные Россией "воздушные шары", чтобы не разоблачать позиции своих средств ПВО.

Об этом руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телеканала "Перший".

"Эти шары – это способы разведки, откуда сработает наша противовоздушная оборона. Мы пока ограничивались наблюдением за ними и не открывали своих позиций. Мы говорим о том, что это, вероятно, способы истощения противовоздушной обороны и выявления позиций, с которых она может сработать", – объяснила спикер Сил обороны юга.

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Она также сообщила, что вдоль линии фронта украинские силы фиксируют активность российских разведывательных беспилотников. Так, 17 февраля украинские бойцы "посадили" два вражеских дрона типа "Орлан" и подтверждено сбитие еще одного такого БПЛА за сутки 16 февраля.

"То есть активность разведки в воздухе есть", – подытожила Гуменюк.

Напомним, над Киевом 15 февраля было обнаружено шесть российских воздушных зондов, часть из которых уничтожили силы ПВО.

Как объяснили в Воздушных силах ВСУ, эти объекты – не зонды и не аэростаты, а шары, которые по направлению ветра несут кусок металла.

В ГУР Минобороны Украины сообщили, что задача этих объектов врага – выведать расположение ПВО и собрать данные.

По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, РФ планирует применить воздушную кампанию, которая поможет уничтожить украинские системы ПВО, а затем – военные объекты, личный состав командных пунктов и прочее. Именно поэтому Россия запускает "воздушные шары".

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