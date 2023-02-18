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Почему Украина не сбивает российские "воздушные шары": в ОК "Юг" объяснили

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Время на прочтение
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Почему Украина не сбивает российские "воздушные шары": в ОК "Юг" объяснили

Фото из открытых источников

Гуменюк сообщила об активности вражеской воздушной разведки.

Силы обороны Украины не сбивают запущенные Россией "воздушные шары", чтобы не разоблачать позиции своих средств ПВО.

Об этом руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телеканала "Перший".

"Эти шары – это способы разведки, откуда сработает наша противовоздушная оборона. Мы пока ограничивались наблюдением за ними и не открывали своих позиций. Мы говорим о том, что это, вероятно, способы истощения противовоздушной обороны и выявления позиций, с которых она может сработать", – объяснила спикер Сил обороны юга.

Она также сообщила, что вдоль линии фронта украинские силы фиксируют активность российских разведывательных беспилотников. Так, 17 февраля украинские бойцы "посадили" два вражеских дрона типа "Орлан" и подтверждено сбитие еще одного такого БПЛА за сутки 16 февраля.

"То есть активность разведки в воздухе есть", – подытожила Гуменюк.

Напомним, над Киевом 15 февраля было обнаружено шесть российских воздушных зондов, часть из которых уничтожили силы ПВО.

Как объяснили в Воздушных силах ВСУ, эти объекты – не зонды и не аэростаты, а шары, которые по направлению ветра несут кусок металла.

В ГУР Минобороны Украины сообщили, что задача этих объектов врага – выведать расположение ПВО и собрать данные.

По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, РФ планирует применить воздушную кампанию, которая поможет уничтожить украинские системы ПВО, а затем – военные объекты, личный состав командных пунктов и прочее. Именно поэтому Россия запускает "воздушные шары".

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Дата публикации
Просмотры
2579
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