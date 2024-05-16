Почему Украина не смогла остановить наступление России на Харьков: Spiegel назвал три причины

Российская армия открыла новый фронт в Харьковской области. И хотя это не стало неожиданностью для Украины, он все же оказался успешным, пишет издание Der Spiegel.

Решающими факторами, которые привели к успеху российских войск во время наступления в Харьковской области, стали нехватка оружия, отсутствие линий обороны и нехватка войск с украинской стороны.

Об этом пишет издание Der Spiegel, анализируя причины, по которым Украине не удалось предотвратить продвижение РФ.

Как отмечает издание, элемент неожиданности можно сразу исключить из списка причин, поскольку предупреждения о наступлении были уже давно. Более того, в ГУР ранее заявили, что нападение началось по известному графику, о котором были проинформированы все необходимые органы власти.

"По словам военного эксперта Густава Гресселя из Европейского совета по международным отношениям, не позднее 4 мая – за шесть дней до начала российского наступления – было ясно, что нападение неизбежно", – пишет Der Spiegel.

Издание отмечает, что решающими в этой ситуации оказались три момента. И первый из них – это нехватка оружия.

Предпосылкой российского успеха явилось то, что армия смогла беспрепятственно сосредоточить войска в приграничной зоне. При этом издание отмечает, что одной из причин, почему Украина не смогла помешать развертыванию ВС РФ, было запрещение Соединенных Штатов на использование поставленного ими оружия на территории России.

Имея американские ракетные установки HIMARS, украинцы могли остановить врага до начала атаки. Но поскольку россияне были размещены вне украинской территории, они были в безопасности, подчеркивает Spiegel.

Второй ошибкой, пишет Spiegel, стали неправильно оборудованные линии обороны. Издание говорит, что вдоль всего фронта протяженностью 2000 километров должны были быть построены три линии обороны.

"По словам правительства, на эти цели было выделено около 800 миллионов евро. Только в апреле президент Зеленский проинспектировал строительство оборонных сооружений в Харьковской области. Но украинский офицер Денис Ярославский из города Волчанска заявил в своем посту в социальной сети Facebook: "Первой линии обороны и мин даже не было", — пишет издание.

И хотя глава региона Олег Синегубов уже обратился с требованием разъяснить ситуацию к субподрядчикам, участвовавшим в строительстве оборонных объектов, однако, как пишет Spiegel, это касается только третьей линии обороны, построенной гражданскими компаниями — и к которой россияне еще не добрались.

Другие линии обороны, ближе к фронту, напротив, строятся инженерными войсками или совершенно обычными подразделениями.

Как объяснил военный чиновник, первая линия находится на расстоянии от 1,5 до 5 или 6 километров от границы, поэтому о бетонировании не может быть и речи. Также недостает мин для охраны границ. Однако в некоторых случаях на границе не хватает даже самых простых установок, пишет Spiegel. Так, военный блогер Юрий Бутусов написал, что не видел в Волчанске ни окопов, ни укрытий, хотя город расположен в пяти километрах от российской границы.

И третьим фактором неудачи для Украины Spiegel называет нехватку войск.

"У украинцев достаточно солдат, чтобы укомплектовать передовую линию обороны. Однако, в отличие от россиян, им не хватает подразделений, которые можно было бы разместить за ними. Поэтому проломы в обороне сложнее ликвидировать", — рассказал военный эксперт Франц-Штефан Гади для Spiegel.

Напомним, по состоянию на 15 мая наступление россиян на севере Харьковщины замедлилось. Они предпочитают создание "буферной зоны" на границе, чем более глубокому проникновению в Харьковщину.

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