Почему Украина не спешит с получением истребителей F-16: объяснение Воздушных сил

Украина рационально подходит к получению оружия от Запада и готовит "почву" для эффективного ее использования.

Запад активно поддерживает Украину оружием и боеприпасами. Однако Киев осторожно относится к внезапному наращиванию вооружений, ведь это может стать мишенью для ударов РФ.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Фокусу".

Он отметил, что партнеры Украины хорошо осведомлены о том, сколько ракет Украина тратит и на какие цели. Каждый раз после применения Западных ракет Украина формирует запрос к партнерам по поставкам новой партии снарядов в ПВО, но это делается не публично.

"Мы не можем сразу взять огромное количество ракет — их нужно хранить, а враг рано или поздно узнает об этом. Разведка, к сожалению, у них работает и нет большого смысла размещать в Украине полные склады с боеприпасами", — отметил представитель ВС.

Игнат объяснил, что аналогичная ситуация и с самолетами F-16, ведь если их взять сейчас, они станут целью для врага.

"Будем получать тогда, когда будет все для этого готово: люди, которые будут пилотировать, люди, которые будут обслуживать их, аэродромная инфраструктура и прочее. Когда все будет готово, тогда будет рациональное зерно для размещения самолетов в Украине. А пока пусть их там подремонтируют, модернизируют, чтобы служили нам верой и правдой", – сказал Игнат.

Отметим, что в интервью "Фокусу" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также сказал, что истребители F-16 смогут изменить ход войны. Преимущество в воздухе на линии боевого столкновения на подконтрольной Украине и оккупированной территории – ключ к успеху операций.

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