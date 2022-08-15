Почему Украина не уничтожает эшелоны с войсками РФ путем их следования: Олег Жданов рассказал

ВСУ в случае возможности сразу же оказывают огневое влияние на логистику противника, говорит военный эксперт.

Ракеты HIMARS не достают до выезда из Крыма. Они тяжело достают до левого берега реки. Поэтому Украина развивает партизанское движение.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале 15 августа.

"Кстати, по возможности, там, где было реально, — мы наносили удары. Вспомните разгром эшелона, который прибыл из Крыма и не успел разгрузиться — мы его обстреляли, после чего он начал детонировать. Второй эшелон после первого же нашего выстрела сразу вернулся к Крыма: Вспомните наших партизан: железнодорожная ветка на Токмак повреждена, Россия тралами возит тяжелую технику, что вдвое увеличивает расход топлива и время на перевозку. Мост между Мелитополем и Джанкоем поврежден. Железнодорожное движение из Крыма остановлено. Нет сведений, что он восстановлен. Прямого сообщения на сегодняшний день нет. С Крымом прервано, с Токмаком – прервано, с Изюмом – прервано", — сказал эксперт.

Жданов добавил, что ВСУ в случае возможности сразу же оказывают огневое влияние на логистику противника.

"Сейчас это наш конек: выбивание складов, выбивание командных пунктов и систем ПВО", — добавил Олег Жданов.

Напомним, ранее военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что ВСУ заманили в ловушку 10-12 тысяч оккупантов на правом берегу Херсонской области.

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