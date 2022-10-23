Почему Украина не закупает ПВО и будут ли продолжаться обстрелы энергетической системы: Жданов объяснил

Обстрелы российской армией инфраструктуры Украины — только пристрелка. Ближе к зиме ракетных властиров будет все больше.

Об этом предупредил военный эксперт Олег Жданов.

Он добавил, что Россия обстреливает украинские объекты уже новыми ракетами 2022 выпуска.

"Продлит ли РФ обстрелы нашей инфраструктуры?.. Скажу больше, мне кажется, это пристрелка. Они пристреливают эти места, и что ближе к зиме, то обстрелы будут усиливаться. А точность этих обстрелов — повышаться", — отметил Жданов.

Он обратил внимание на то, что оккупанты бьют по этим объектам высокоточным оружием — крылатыми ракетами. Это ракеты "Калибр", Х-101, Х-555.

Жданов ссылался на информацию, что россияне уже используют ракеты 2022 года выпуска.

"Они производят ракеты и из колес, с конвейера их применяют. Видимо, производство все же работает, импортозамещения они достигли. Ракеты у них замкнутого циклопроизводства — они их выпускают и сразу наносят удары по нам. Где они берут комплектующие? Возможно, обходят санкции" ", – отметил эксперт.

Относительно закупки ПВО Украиной Олег Жданов отметил, что это очень актуальный вопрос.

"Мне и самому хотелось бы услышать ответ на этот вопрос", — добавил он, а также напомнил, что недавно ЕС проголосовал за макрофинансовую помощь Украине в 1,5 млрд. евро с 1 января ежемесячно до конца войны.

"Так они будут поддерживать нашу экономику", – отметил Жданов.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что российская пропаганда не просто так анонсирует очередное военное преступление с использованием "грязной" бомбы. Он считает, что Россия на самом деле планирует это реализовать на нашей территории.

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