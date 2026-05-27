Почему Украина открыто говорит о дефиците ракет ПВО: Игнат объяснил

дефицит ракет ПВО / © ТСН

Реклама

Начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат поделился, почему Украина открыто говорит о дефиците ракет к ПВО и не держит этого в тайне перед врагом.

Об этом Игнат рассказал для Radio NV.

Почему Украина не скрывает дефицита ракет к ПВО

Юрий Игнат объяснил, почему Украина настолько открыто говорит о дефиците ракет для противовоздушной обороны. Он пояснил, что такой дефицит возникает периодически, ведь россияне постоянно наносят ракетные удары по Украине.

Реклама

Ракетный дефицит следует восполнять постоянно. Помощи, которую дают Украине партнеры, не хватает.

Кроме всего, враг и так знает приблизительное количество ракет, которые получает Украина от партнеров и расходует на атаки:

«Поэтому осуществляется эта коммуникация. Многие говорили: „Зачем вы рассказываете? Россия видит, что у нас нет ракет“. Россия прекрасно знает, сколько у нас есть ракет, может, не по регионам, а по количеству, которое поставляет Запад, поверьте, россияне хорошо информированы», — говорит Юрий Игнат.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ добавил, что сейчас нужно проводить и такую коммуникацию, чтобы объяснить людям, что Украина находится в серьезном дефиците ракет.

Реклама

Пока Украина пытается обеспечить собственное производство зенитных управляемых ракет, требует регулярных поставок с Запада. Об этом нужно постоянно напоминать партнерам и делать это публично на всех уровнях.

«И даже мы записывали от бойцов Patriot неоднократно. И они обращались, что у нас есть система, есть радар рабочий, мы научились лучше всего в мире ее эксплуатировать. …Потому наши бойцы обращаются, операторы, Герои Украины: помогайте нам, нам нужно после таких массированных ударов восстановить потенциал», — рассказал Игнат.

Опасность российских ракет выросла: что известно

Напомним, российские войска используют для ударов по украинским городам ракеты, собираемые на производственных линиях всего за несколько недель до самой атаки. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, во время последних обстрелов россияне активно применяли крылатые ракеты наземного базирования «Искандер-К». Зато пуски морских ракет «Калибр» пока временно прекращены, хотя их корабли-носители до сих пор находятся на дежурстве в Черном и Каспийском морях.

Реклама

Кроме того, в сбитых российских ракетах и беспилотниках типа «Шахед» международные и украинские эксперты продолжают регулярно фиксировать электронные компоненты, изготовленные в десятках стран мира.

Враг продолжает модернизировать крылатые ракеты Х-101 посредством радиолокационных ловушек и систем помех. Модернизированные ракеты часто становятся «незаметными». Игнат отметил, что Х-101 является давно известной целью, в то время как среди новых образцов вражеского вооружения выделяется управляемая авиационная ракета Х-69.

Несмотря на то, что Х-101 можно сбивать разными средствами, включая ПЗРК, наивысшую эффективность в их уничтожении демонстрирует авиация производства США. По словам Игната, командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко регулярно отмечает работу молодых украинских пилотов на истребителях F-16.

Новости партнеров