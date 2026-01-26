Почему Украина сбивает меньше российских ракет: генсек НАТО объяснил

Марк Рютте / © Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, почему системы противовоздушной обороны Украины в последнее время перехватывают меньше российских ракет.

Об этом он сообщил 26 января на заседании оборонного комитета Европейского парламента в Брюсселе.

Причина, по его словам, – нехватка ракет-перехватчиков для NASAMS и Patriot.

"Каждую ночь по большим городам Украины - Киеву, Львову, Харькову - запускают десятки ракет и сотни дронов. Некоторые системы не имеют достаточно боеприпасов, другим постоянно нужны новые перехватчики", - отметил Рютте.

Он призвал парламентариев оказывать давление на правительства своих стран, чтобы те передавали Украине запасы ракет. Некоторые государства уже делают это – среди них Норвегия, Канада и Турция, однако помощи все еще мало, подчеркнул генсек.

Кроме того, Рютте попросил ЕС обеспечить Украине максимальную гибкость в закупках вооружения через кредитный пакет в 90 миллиардов евро, не ограничивая приобретение американских систем.

"Европейская оборонная промышленность развивается, но сейчас она не может покрыть потребности Украины. Поэтому при планировании финансирования приоритетом должны быть именно украинские потребности", - добавил он.

Напомним, правительство Норвегии недавно передало Украине "значительное количество" ракет для зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Это сделано для того, чтобы система, разработанная именно в Норвегии, могла продолжать защищать небо от безжалостных российских атак.