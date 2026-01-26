- Дата публикации
Почему Украина сбивает меньше российских ракет: генсек НАТО объяснил
Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны-члены Альянса срочно передать вооружение и не ущемлять закупки для Украины.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, почему системы противовоздушной обороны Украины в последнее время перехватывают меньше российских ракет.
Об этом он сообщил 26 января на заседании оборонного комитета Европейского парламента в Брюсселе.
Причина, по его словам, – нехватка ракет-перехватчиков для NASAMS и Patriot.
"Каждую ночь по большим городам Украины - Киеву, Львову, Харькову - запускают десятки ракет и сотни дронов. Некоторые системы не имеют достаточно боеприпасов, другим постоянно нужны новые перехватчики", - отметил Рютте.
Он призвал парламентариев оказывать давление на правительства своих стран, чтобы те передавали Украине запасы ракет. Некоторые государства уже делают это – среди них Норвегия, Канада и Турция, однако помощи все еще мало, подчеркнул генсек.
Кроме того, Рютте попросил ЕС обеспечить Украине максимальную гибкость в закупках вооружения через кредитный пакет в 90 миллиардов евро, не ограничивая приобретение американских систем.
"Европейская оборонная промышленность развивается, но сейчас она не может покрыть потребности Украины. Поэтому при планировании финансирования приоритетом должны быть именно украинские потребности", - добавил он.
Напомним, правительство Норвегии недавно передало Украине "значительное количество" ракет для зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Это сделано для того, чтобы система, разработанная именно в Норвегии, могла продолжать защищать небо от безжалостных российских атак.