Почему Украина строит корабли, которые нельзя использовать во время войны – объяснение эксперта

Президент Владимир Зеленский 8 марта дал имя новому корвету, который Турция построила для Украины. Так, согласно указу корвет класса Ada ВМС ВСУ получил название "Гетман Иван Выговский".

Как отметил военный эксперт Александр Коваленко, у некоторых начали возникать вопросы о том, зачем Украине вообще строить корветы в Турции и еще два. Ведь суть вопроса – 500 млн евро, которые, "неужели, нельзя было потратить на что-то нужное украинской армии прямо здесь и сейчас, а не на корветы, которые раньше чем после окончания войны мы безопасно использовать в Черном море не сможем.

"Нет. Нельзя. Дело в том, что большая часть критикующих и вопрошающих позабыли о том, что первый корвет типа Ada “Гетман Иван Мазепа” был заложен не вчера или неделю назад, а в сентябре 2021, согласно контракту на строительство в Турции двух кораблей. А недавняя закладка второго корвета проходила с уже готовой частью корпуса, таковы традиции в Турции. Деньги по контракту уплачены. Причём первые перечисления начались ещё до начала полномасштабного вторжения", — пояснил эксперт.

Как поясняет Коваленко, корвет типа Ada имеет возможность бороться не только с надводными объектами, с помощью противокорабельных ракет типа "Harpoon" или "Нептун", участвовать в операциях по обнаружению и борьбе с подводными целями, а также имеет ПВО в виде ЗРК RIM-116.

Эксперт объясняет, что пока идет война, этот корабль мы не сможем получить в свое пользование и разместить в одном из наших портов. Ведь в таком случае корабль сразу станет целью №1 для атак со стороны России. Но так или иначе война окончится.

И вряд ли российский черноморский флот выйдет из этой войны без серьёзных потерь, если выйдет вообще. Всё идёт именно ко второму варианту, который можно называть дефлотизацией россии в Чёрном море. Уверен, к моменту завершения войны Черноморский флот уже не сможет называться таковым и даже не флотилией, поскольку его не будет от слова - совсем. В свою очередь, у Украины будет готовый и боеспособный флот", — подчеркнул Коваленко.

Эксперт также напомнил, что в Британии нас уже ждут два минных трала типа Sandown и проект быстроходных катеров P50U, носителей противокорабельных ракет "Нептун". В США нас ждут патрульные катера "Айленд" и Mark IV.

"Вырисовывается неплохой такой стартовый набор. Помимо этого, я не исключаю, что после освобождения полуострова Крым, нас там ожидают и морские трофеи. А потому, с мыслями о победе и будущем ВМСУ - да, корветы типа Ada нам надо. Не сегодня, завтра, но надо", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, Украина уже готовит экипаж для нового корвета "Гетман Иван Мазепа", который сейчас находится в процессе строительства в Турции.

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