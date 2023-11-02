Почему Украина вынуждена перейти к невыгодной позиционной войне: аналитик Евгений Дикий назвал конкретные причины

Одной из важных причин перехода войны в позиционную – нехватка людей.

Об этом сказал во время телемарафона бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"Одна из причин (далеко не единственная) почему мы сейчас вынуждены перейти к этой невыгодной нам позиционной войне – это нехватка людей. Да, это говорить почему-то у нас непринято, неудобно, но извините. Когда мне, например, ребята-минометчики говорят, что мы здесь разносим орковские опорники, у нас наконец столько мин, как не было еще ни разу за эту войну, а на эти опорники потом некому зайти, то вот уже вопрос не к нашим союзникам., к украинцам", – сказал Дикий.

По словам эксперта, США и другие западные партнеры помогают оружием, но не бойцами.

"Байден и компания могут дать нам ATACMS, могут нам дать даже F-16 и многое, но людей нам не даст никто. Людей должны выставить, мобилизовать именно мы. И вот то, что сейчас, по моему мнению, наиболее нужно", – заявил Дикий.

Военный аналитик также назвал причины удержания россиянами наступления ВСУ.

"То, что орки смогли удержаться и фактически сдержать эти месяцы последние наше наступление – это не только минные поля... это не только их абсолютное преимущество в небе, но это также то, что они нагнали сюда 400 тысяч солдат", — высказал мнение. эксперт.

Ранее бывший командир роты в батальоне "Айдар" (2014) Евгений Дикий сравнивал войну 2014 года с полномасштабным вторжением РФ в 2023 году. По его словам, война тогда и сейчас очень резко отличается.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Евгений Дикий о войне: Проходит соревнование, у кого первого закончатся люди!

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