Почему Украине не удалось уничтожить Крымский мост: Кулеба назвал главную причину

Украина так и не смогла уничтожить Крымский мост за два года войны, поскольку у ВСУ нет оружия, способного на это.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Le Figaro.

"По чисто техническим причинам. Нам нужно оружие, которое сможет эффективно поразить его, избегая при этом российского ПВО", – объяснил Кулеба.

При этом дипломат убежден, что праздновать уничтожение моста, когда это произойдет, будут не только в Украине, но и во многих других странах Европы.

Напомним, украинские военные, получив конструкторские документы Крымского моста, уже понимали, каким образом нужно нанести по нему удар. Однако еще одним источником информации стала видеозапись россиянки, отдыхавшей на яхте в районе моста и занявшей внутренние конструкции арки.

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