Почему украинские пилоты не могут начать учения на истребителях – в Воздушных силах объяснили

В Воздушных силах рассказали, что нужно для старта учений украинских пилотов на западных истребителях.

Пилоты Вооруженных сил Украины все еще не могут начать учения на истребителях – в Воздушных силах объяснили на западных боевых самолетах из-за того, что пока нет точного понимания, какой именно тип самолета получат украинские военные.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Про обучение пилотов и о каких-то договоренностях со странами мы слышали в заявлениях разных лидеров стран Европы. О готовности предоставить площадки для обучения пилотов. Эти страны мы знаем. Это Великобритания и другие страны. Готовность есть, вопрос открытый стоит о типе самолета. Когда будет определен этот тип, то обучение пилотов может проходить в разных странах, где этот тип самолета есть на вооружении, где есть учебно-тренировочная база, потому что это не только инструкторы должны быть, это и авиатренажеры", — пояснил он.

Напомним, президент Анджей Дуда рассказал, что Польша готова передать Украине самолеты МиГ-29, которые сейчас есть у нее на вооружении.

Словакия также намерена передать эти истребители совместно с Польшей.

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что не стоит надеяться на скорую поставку Украине боевых самолетов от партнеров, потому что поставка истребителей – это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники.

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