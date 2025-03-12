Почему украинские военные не поддерживают идею перемирия на линии фронта: эксперт ответил

После паузы Россия может нанести еще более сильный удар.

Украинские военные выступают за прекращение ракетных и морских ударов, но против перемирия на линии фронта.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил представитель Оборонного комитета Верховной Рады Александр Федиенко.

"Мы поддерживаем прекращение огня в воздухе – прекращение ракетных обстрелов и атак на наши морские порты. Но военные говорят, что прекращать бои на передовой нельзя, ведь это даст передышку российскому агрессору", – подчеркнул он.

По его словам, русские войска нужно постоянно держать в напряжении.

"Это необходимо делать до того момента, пока в переговорном процессе не будут достигнуты четкие гарантии безопасности Украины", — пояснил Федиенко.

Напомним, предложение о 30-дневном прекращении огня российские праворадикалы считают неприемлемым, однако подконтрольные государству СМИ пишут, что "Россия должна действовать умеренно".

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