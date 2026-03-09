Почему украинский РЭБ не всегда останавливает дроны «Молния»: Флэш объяснил проблему

Беспилотник «Молния»

На фронте заметно растет количество российских беспилотников «Молния», которые используются как для разведки, так и ударов. Поэтому украинские военные все чаще задают вопрос, почему средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не всегда могут эффективно противодействовать этим дронам.

Об этом рассказал специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов.

По его словам, украинские системы радиоэлектронной разведки (РЭР) хорошо фиксируют дроны "Молния", поскольку во время полета они передают видеосигнал, который можно обнаружить в эфире.

Однако главная проблема заключается в другом – неизвестно, на какой частоте происходит управление дроном.

«Молния» только принимает сигналы управления и не передает их в ответ, поэтому определить частоту оператора сложно. Она может быть любой – примерно от 150 МГц до 2800 МГц.

По словам Бескрестнова, глушить сразу весь этот диапазон на большом расстоянии невозможно, а подавлять случайные частоты без точного определения неэффективно.

Еще одна проблема – местонахождение оператора. Пульт управления может быть расположен в 30–60 километрах от дрона, поэтому сигнал сложно зафиксировать.

Кроме того, на фронте одновременно работает большое количество беспилотников, в том числе FPV-дронов, управляемых операторами на разных частотах. В таком «хаосе» сигналов найти нужный канал управления очень сложно.

В то же время эксперт отмечает, что ситуация не является критичной. Украинские операторы РЭС используют опыт, интуицию и взаимодействие между подразделениями, что позволяет угнетать часть таких дронов.

К тому же, по словам Бескрестнова, российские войска сталкиваются с аналогичной проблемой, когда пытаются сражаться с украинскими ударными беспилотниками.

Что известно о российских дронах «Молния»

Российская армия в последнее время активнее применяет новый тип разведывательных беспилотников, созданных на базе дешевых дронов «Молния». Фактически эти аппараты рассчитаны на одноразовое использование.

Такая тактика позволяет оккупантам запускать сразу большое количество дронов, заменяя один дорогостоящий разведывательный БпЛА типа Zala или «Орлан» несколькими более дешевыми аппаратами.

Беспилотник «Молния». / © из соцсетей

Аналитики объясняют изменение подхода тем, что украинские силы значительно усилили борьбу с беспилотниками. Многократные разведывательные БПЛА, такие как Zala, «Суперкам» или «Орлан», часто уничтожаются уже после одного или нескольких полетов из-за работы ПВО и зенитных дронов.

В таких условиях России выгоднее использовать дешевые аппараты, первоначально рассматриваемые как расходный ресурс.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные также начали использовать новые методы маскировки критического оборудования.