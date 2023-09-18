Почему украинской ПВО сложно сбивать "Шахеды": ответ Игната

Дроны-камикадзе " Шахед" до сих пор остаются непростой целью для сил противовоздушной обороны.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, "Шахеды" непростая цель, несмотря на их небольшую площадь и скорость.

"Не всегда есть там средства поражения, которые противник пытается обойти. Ну и, наконец, удары противник планирует заранее. Он пытается поразить объекты, которые мы защищаем и прокладывает маршруты именно таким образом", — сказал Игнат.

Он продолжает, что "Шахеды" все равно остаются сложной целой для ПВО, ведь созданы преодолевать эту систему. Однако он добавил, что сегодня уничтожено немало воздушных целей.

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"Да не все "Шахеды". Но ведь и направления враг выбирает разные. Атаки по разным направлениям по разным маршрутам. Атаковано Одесскую, Николаевскую область "Шахедами". Ну а ракеты уничтожались в Днепропетровской, Полтавской областях и на Хмельнитчине", — рассказал Игнат .

Добавим, во время атаки по Хмельнитчине в ночь на 18 сентября обломки сбитых российских ракет упали на территории производственного предприятия, а также повредили колею.

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