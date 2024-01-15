Почему уничтожение ДРЛО А-50 – большой успех Сил обороны Украины

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подтвердил, что Воздушные силы уничтожили российские самолеты А-50 и Ил-22 вечером 14 января над акваторией Азовского моря.

Почему уничтожение вражеских самолетов большой успех наших защитников, объясняет Центр стратегических коммуникаций.

А-50 – российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, благодаря которому Россия управляет атаками своей ударной авиации и обнаруживает в небе украинские самолеты.

В настоящее время это вторая потеря или повреждение А-50 и Ил-22М за время войны.

До этого аналогичный самолет А-50 вывели из строя белорусские партизаны на авиабазе Мачулищи в феврале 2023 года. Первый Ил-22М сбили боевики ЧВК "Вагнер" во время мятежа Пригожина летом 2023 года.

"А-50 – это очень сложная и специфическая техника. Враг не способен компенсировать ее потери, а в арсенале РФ их всего насчитывается до 20 единиц. Ил-22М11 – защищенный воздушный пункт управления, действовавший вместе с А-50 во время вражеских воздушных атак против Украины. Уничтожение и выведение из строя этих самолетов – большой успех Сил обороны Украины, который облегчит нам борьбу с вражеской агрессией в воздухе", — отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о характеристиках, стоимости и назначении самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

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