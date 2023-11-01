Почему усложнено продвижение ВСУ на фронте: эксперт указал на проблему в украинской армии

По мнению эксперта, 2024 год будет "не менее сложен", чем 2023 год.

Директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, что Вооруженным силам Украины ВСУ не хватает боеприпасов, чтобы обеспечить темпы продвижения на фронтах.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Он подчеркнул, что Украина должна пересмотреть стратегию на следующий год, потому что, по его мнению, 2024 год будет "не менее сложным".

"Враг насытил линию оборону своими войсками, обеспечил улучшение фортификационных сооружений. Это (нехватка боеприпасов – ред.) влияет на темпы продвижения ВСУ на юге, где в течение четырех месяцев Силы обороны пытаются расширить определенные плацдармы. Мы должны перейти к формированию новой стратегии, которая имеет учитывать меньшие темпы поступления боеприпасов. Нам нужно учитывать риски, связанные с тем, что враг может перейти к обороне по всем участкам фронта. А ведение боевых действий против находящегося в обороне противника связано с большими потерями", — объяснил Згурец.

Напомним, ранее мы рассказали, что сейчас происходит на самом горячем участке фронта – Авдеевке.

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