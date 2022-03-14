Почему уже второй день потери россиян растут не так быстро / Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Почему уже второй день потери россиян растут не так быстро

Почему уже второй день потери россиян растут не так быстро

Уже второй день количество потерь оккупантов, согласно официальной статистике, находится около 12 000. В чем дело — выясняет ТСН.ua.

Где погибшие враги – объяснение от Минобороны

На вопрос " Почему по официальным данным уже несколько дней не меняется цифра "больше 12 тысяч"? ", замминистра обороныАнна Маляр ответила на своей странице в Facebook: " Не волнуйтесь, врага яростно уничтожают. Так же яростно как он разрушает наши города и Но, подсчет потерь личного состава врага – далеко не первоочередное дело на месте событий.

Кроме того, ежедневно ситуация динамично меняется и по состоянию на сегодняшний день противника остановлено и нет такого интенсивного активного противостояния, как это было еще несколько дней назад.

Снижение интенсивности наступательного потенциала противника как раз свидетельствует о действительно больших потерях и потребности в доукомплектовании личного состава.

Следует понимать, что подсчет потерь врага во время активной фазы войны очень затруднен. Установить точную цифру вражеских потерь очень непросто. Есть несколько методик подсчета, которые используются ”.

Разъяснение от ТСН.ua

С начала войны, когда боевых столкновений было немного, существовала возможность точно подсчитать количество потерь противника. Сейчас из-за характера боевых действий госслужащие на местах и тем более украинские военные не могут дать полную картину происходящего.

Даже если бы эта возможность была, у всех есть более приоритетные задачи.

Если раньше у Минобороны была возможность давать точные данные, то сейчас все сместилось в сторону статистического анализа. Что это значит? Никто не знает, точное количество погибших, но, объединяя несколько источников информации, можно получить приблизительные и усредненные данные.

Некоторые источники становятся доступны не сразу. Иногда проходит несколько дней. Поэтому, судя по словам заместителя министра обороны, статистика уточняется и будет обновлена в ближайшее время.

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