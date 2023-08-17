Почему в последнее время участились воздушные тревоги: объяснили в Воздушных силах

Из-за активных боевых действий на фронте враг стал чаще поднимать свою авиацию, поэтому объявляется воздушная тревога.

Об этом сообщает спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарфона в четверг, 17 августа.

"Вчера (16 августа — ред.) было собственно много воздушных тревог. И юг, и восток нашего государства был атакован. Связано это с тем, что идут интенсивные боевые действия на земле", — сказал он.

Игнат отметил, что россияне поднимают в воздух не просто авиацию, а штурмовую авиацию. Потому возникает угроза атаки.

"И собственно истребители, постоянно работающие в небе", — сказал он.

Ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала причины тревог из-за взлета российских МиГов.

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