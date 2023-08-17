Почему в последнее время участились воздушные тревоги: объяснили в Воздушных силах

Россияне поднимают штурмовую авиацию из-за активных боевых действий на фронте.
Из-за активных боевых действий на фронте враг стал чаще поднимать свою авиацию, поэтому объявляется воздушная тревога.
Об этом сообщает спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарфона в четверг, 17 августа.
"Вчера (16 августа — ред.) было собственно много воздушных тревог. И юг, и восток нашего государства был атакован. Связано это с тем, что идут интенсивные боевые действия на земле", — сказал он.
Игнат отметил, что россияне поднимают в воздух не просто авиацию, а штурмовую авиацию. Потому возникает угроза атаки.
"И собственно истребители, постоянно работающие в небе", — сказал он.
Ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала причины тревог из-за взлета российских МиГов.
Читайте также:
- Гуменюк прокомментировала причины тревог из-за взлета российских МиГов
- Потери россиян в Украине перевалили за 256 тысяч: Генштаб обновил данные
- Россияне ударили ракетами по Днепропетровщине: что известно