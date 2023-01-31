Почему в России боятся появления западных танков на фронте: эксперт назвал три причины

По мнению эксперта, заявления в росСМИ, что западные танки якобы малоэффективны, свидетельствуют о том, что россияне действительно испуганы.

Истерия в пропагандистских СМИ по поставкам Украине западных танков и упреки, что они мол малоэффективны на поле боя, ярко свидетельствуют о том, что в России из-за этих поставок паникуют.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает FREEДОМ.

Эксперт назвал три повода для беспокойства у российских оккупантов. Во-первых, армия РФ не сможет эффективно противодействовать западной бронетехнике, в частности из- за дефицита снарядов к артиллерии. В то время как с 24 февраля оккупанты во время боевых действий, и в частности, в противодействии украинским танкам, больше всего полагалась именно на артиллерию.

"Это достаточно заметно. У них есть ПТРК "Корнет", другие противотанковые комплексы, которые уступают достаточно серьезно тем же американским Javelin, которые использует украинская армия, но они полагались на артиллерию. Мне кажется, что сейчас занервничали, потому что чувствуют, что поддерживать уровень артиллерийского огня и интенсивность артиллерийского огня по всем направлениям, как они это делали, например, весной 2022 года или в начале лета, не смогут. Возникнут проблемы, поэтому они достаточно серьезно опасаются", — предположил Мусиенко.

Во-вторых, по мнению эксперта, поставка новых систем вооружений Украине в течение этой войны всегда приводила к успехам ВСУ по тем или иным направлениям.

"Только что дали гаубице М777, сумели остановить и сдержать огромное наступление российских войск на востоке, где было довольно сложно и трудно. Сумели отбить противника с территории Черниговской области, Киевской области, сумели в дальнейшем продвинуться. Как только появились HIMARS, были удары на Херсонском направлении, далее — освобождение Харьковщины и тому подобное", — напомнил Мусиенко.

Третья причина – опасения Кремля, что после танков Украина получит другие системы вооружений и авиацию.

"Они опасаются, что Запад может пойти дальше и предоставить Украине ракеты ATACMS, дальнобойную артиллерию, авиацию. Это достаточно серьезные компоненты… Как только мы получим танки, я верю и надеюсь, и другое вооружение, я думаю, что это будет означать опять-таки проведение успешных операций для украинских войск. Эта тактика работает. Это факты, против которых российская пропаганда ничего сделать не может", — подытожил Александр Мусиенко.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что Украина может получить до ста танков Leopard. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, танки Leopard 2 из Германии могут быть доставлены в Украину примерно через три месяца. Кроме того, Украина получит 31 американский тяжелый танк Abrams.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что переданные Украине 14 танков Challenger 2 прибудут на передовую к лету.

Также сообщалось, что Марокко отправило Украине танки Т-72Б. Перед отправкой эти танки модернизировали в Чехии.

В России же количество танков, находящихся на хранении, по разным оценкам, составляет от 15 до 20 тысяч. Однако эксперт Дмитрий Снегирев считает, что "это – фактически металлолом".

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