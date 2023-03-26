Почему в России изобилует "бавовна": Подоляк назвал одну из главных причин

Чуть ли не каждый день поступает информация о взрывах в разных регионах Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины. Такие инциденты являются свидетельством непутевой политики Кремля, что приводит к военному поражению и неизбежному процессу распада государства-агрессоры.

Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

“Очень важно понять, что это идет обратная эскалация. Она объективна, интенсивность в ней слишком высока. Масштаб войны огромен и безусловно Россия проигрывает войну”, – отметил он.

При этом, по его словам, государство-агрессор проигрывает не только на поле боя, но и в войне информационной. Об этом свидетельствуют угрозы, разносимые кремлевскими пропагандистами, о "применении Путиным ядерного оружия".

Также Михаил Подоляк отметил, что на официальном уровне в Кремле терпят беззаконие. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и бывший глава государства-агрессорки Дмитрий Медведев накануне, обращаясь к россиянам, позволили им фактически воровать интеллектуальный продукт, в частности, западные фильмы и музыку.

“Россия практически показывает, что сегодня она не соблюдает никаких законов не только международных, но и внутренних… Государство очень стремительно превращается в анклав криминальности. Потому что Россия – это, в сущности, и есть криминальная территория. Просто она маскировала по признакам государственности свою подлинную сущность", – сказал Подоляк.

Напомним, в Тульской области России в воскресенье, 26 марта, раздался сильный взрыв. Граждане страны-агрессорки заявляют о том, что там якобы упал неизвестный беспилотник.

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