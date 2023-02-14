Почему в России начинается большая турбулентность: ответ эксперта

Олег Жданов уверен, что мы на пороге больших событий внутри РФ. Такой вывод можно сделать из общей обстановки, которая складывается в Кремле, особенно, между башнями Кремля

В России начинается большая турбулентность. Внутри РФ назревают великие события.

Об этом сообщил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в колонке для NV.

"Еще одна новость очень интересна. Посольство США в РФ призвало американцев немедленно уехать из страны. "Не въезжайте в Российскую Федерацию из-за непредсказуемых последствий вторжения российской армии в Украину, угрозы преследования и задержания граждан США сотрудниками местных служб безопасности ограничения полетов в Россию и из России", — говорится в сообщении американского посольства. Также указывается, что граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно покинуть эту страну. Аналогичные сообщения посольство публиковало и ранее — в начале российско-украинской войны 5 марта 2022 года и в июле прошлого года — в период обострения боев на Донбассе. Но сейчас опять ожидается обострение, в том числе, в боевой обстановке", — отметил эксперт.

Жданов подчеркнул, что ситуация усугубляется еще и внутриполитической конъюнктурой в Российской Федерации.

"Там как внутри начинается брожение в сторону двух извечных вопросов России — "Кто виноват?" и "Что делать?". Эти два вопроса наконец-то становятся во главу угла. За ними следует русский бунт бессмысленный и беспощадный. Так что ждем. Мы на пороге больших событий внутри РФ. Такой вывод, во всяком случае, можно сделать из общей обстановки, которая складывается в Кремле, особенно, между башнями Кремля, как мы раньше любили говорить, начинается большая турбулентность.", — резюмировал он.

Напомним, Италия, США, Болгария, Эстония, Латвия, Польша, Румыния, Канада и Чехия призвали своих граждан немедленно уехать из России в связи с последними событиями на международной арене и растущими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией.

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