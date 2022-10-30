Почему в Украине иногда выключают свет не по графику: ответ Минэнерго

Энергетики не могут спрогнозировать, что планирует обстрелять Россия.

Советник министра энергетики Лана Зеркаль рассказала, что в Украине иногда выключают свет не по графику. Это связано с российскими обстрелами украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом она сказала в интервью "5 каналу".

Лана Зеркаль отметила, что невозможно предсказать то, когда в Украине будут выключать свет из-за российских обстрелов. Она подчеркнула, что невозможно спрогнозировать, когда Россия будет обстреливать Украину.

Она добавила, что под Киевом есть подстанция, которую россияне обстреливали уже 7 раз и в настоящее время энергетики не могут спрогнозировать, будет ли повторный удар.

Зеркаль добавила, что энергетики вынуждены переключать потребителей на запасные линии электроснабжения, часто не выдерживающие напряжения.

Обстрелы украинской энергетической инфраструктуры

Российские оккупации с начала октября начали масштабно обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому в Украине почти во всех крупных городах ввели веерные отключения электричества.

"Укрэнерго" сообщило, что веерных отключений света сегодня, 30 октября, в Украине не было благодаря тому, что граждане в последние дни экономят электроэнергию. Так, в Киеве на 6,2% снизили потребление электричества.

Энергетики также сообщали, что отключения света в Украине теперь делятся на два типа: аварийные и стабилизационные.

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