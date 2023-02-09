Почему в Украине массово раздают повестки: военком объяснил один нюанс

Военком подчеркнул, что мужчины должны сами приходить в центры комплектования.

В Украине продолжается мобилизация из-за действия военного положения, а потому военные комиссары продолжают вручать повестки, чтобы создать резерв.

Об этом в комментарии pereiaslav.city сказал заместитель начальника первого отдела Бориспольского РТЦК и СП Александр Бузницкий.

Военный комиссар отметил, что в Украине идет создание резерва. Поэтому военнообязанные должны немедленно прибыть в центры комплектования для уточнения своих данных. Он подчеркнул, что если бы граждане соблюдали закон, то массовой раздачи повесток можно было бы избежать.

"Военная обязанность включает соблюдение правил военного учета. Это означает, что со дня объявления мобилизации граждане Украины обязаны добровольно явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки для выяснения всех сведений. В связи с тем, что некоторые военнообязанные пренебрегают своими обязанностями, территориальные центры комплектования и социальной поддержки не располагают необходимой и актуальной информацией о них. Это существенно усложняет мобилизацию", — пояснил Бузницкий.

Военный комиссар подчеркнул, что мужчины должны информировать центры комплектования о рождении детей, смене места жительства и адреса.

Напомним, из-за нападения России в Украине от 24 февраля 2022 года введено военное положение и всеобщая мобилизация. Сейчас в Украине продолжается призыв на военную службу, поскольку ранее президент Зеленский поручил подготовить резервы для противостояния российским оккупантам.

Ранее капитан 103-й бригады территориальной обороны ВСУ Александр Ганущин объяснял, что в Украине выросли темпы мобилизации, поскольку нужно пополнять потери и осваивать новые виды вооружений, которые Украине передают союзники.

Читайте также: