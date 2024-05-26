Опрошенные Bloomberg военные рассказали, что, несмотря на снижение призывного возраста в Украине с 27 до 25 лет, "проблема с личным составом остается".

Несмотря на новый закон о мобилизации, снижающий призывной возраст, дефицит личного состава остается проблемой в украинской армии.

Об этом говорится в статье американского издания Bloomberg.

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"Большинство людей, с которыми я общаюсь (из состава Сил обороны. – Ред.), имеют примерно по 40-45 лет", – сказал в комментарии изданию военный эксперт Павел Нарожный, добавив, что "младшие люди – особенно моложе 30 – в армии встречаются относительно редко".

Высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности повторил эту оценку, ссылаясь на средний боевой возраст 43-45 лет.

"Идея о том, что молодежь должна избегать поля боя, была закреплена в законе, до недавнего времени призыв на военную службу осуществлялся только для лиц старше 27 лет. Недавно он был снижен до 25, но ситуация ухудшается неэффективным призывом тех, кто попадает в целевой диапазон", – пишет Bloomberg.

В частности, среди населения, вынужденно перемещенного из-за боевых действий, многие молодые люди не могут быть найдены. По информации издания, только половина из 4,5 миллиона переселенцев перерегистрировалась по новому адресу.

Другим фактором является то, что матери, которые сбежали из Украины с сыновьями-подростками, не возвращают их назад, когда они уже достигли совершеннолетия.

К этому прилагается демографический фон, который означает, что из-за бэби-бума 1980-х украинцев в возрасте за тридцать вдвое больше, чем украинцев, рожденных в 1990-х – начале 2000-х годов.

Кроме идеи, что отправка украинской молодежи на передовую является непопулярной идеей среди политиков, ориентированных на настроения электорара, освобождение мужчин от 18 до 25 лет от боевых действий на передовой мотивировано верой в то, что они станут ключом к восстановлению Украины в будущем.

Об этом в комментарии Bloomberg сказал народный депутат Сергей Рахманин, член парламентского комитета по безопасности и обороне.

"Мы не знаем, как долго продлится война, какие ресурсы нам понадобятся и как долго", – сказал он.

В начале вторжения Виталий Привроцкий записался в армию вместе с другими друзьями, которые, как он, были ветеранами советской афганской войны.

"Когда я записывался, медкомиссия ничего не проверяла", – сказал по телефону Привроцкий, который служит под Харьковом.

Его жена, по его словам, очень переживала, что муж может погибнуть, но он сказал ей: "Мы тяжело работали, чтобы заработать достаточно, чтобы сделать нашу жизнь комфортной. Я не хочу, чтобы россияне пришли и все забрали".

В конце концов, его супруга скончалась от инсульта, когда он был в отъезде. Боец считает, что это случилось, потому что женщина очень за него переживала.

Теперь Привроцкому, которому уже через 50, трудно пройти в защитном снаряжении более нескольких метров, не чувствуя сжатия сердца. Он не в состоянии прислушаться к советам врача, что ему следует избегать стресса. Как и многие, он служит без перерыва с начала войны без передышки.

"Речь о войне отталкивает как молодежь, так и членов их семьи, которые иначе могли бы позволить им воевать. Язык смерти ради Украины – это неправильный подход. Никто не хочет посылать генофонд на уничтожение", – говорит Алексей Мельник, сотрудник киевского аналитического центра. Центр Разумкова".

Напомним, что 2 апреля 2024 года, спустя почти год после принятия Верховной Радой президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 9281 о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников от 27-ми до 25-ти лет. Принятие этого закона означает, что теперь под мобилизацию в Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, а не от 27.

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