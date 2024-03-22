Почему в Украине не могут появиться войска НАТО: объяснил глава военного комитета Альянса

Те государства-члены, которые намерены отправить в Украину войска, обязаны проконсультироваться со всеми другими партнерами.

В Украине не планируется размещать войска НАТО. Таких планов нет и в будущем.

Об этом корреспонденту ТСН Яне Слесарчук в эксклюзивном разговоре рассказал глава военного комитета НАТО Роберт Бауэр.

“Я повторю слова генерального секретаря: в Украине нет войск НАТО под командованием Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе и таких планов нет на будущее. Это если коротко. Другое дело, которое важно отметить, если отдельное государство хочет отправить войска в Украину, это может иметь последствия для всех нас из-за 5-й статьи устава НАТО, в которой мы поклялись защищать друг друга в случае конфликта”, — подчеркнул Роберт Бауэр.

По его словам, те государства-члены Альянса, которые намерены отправить в Украину войска, обязаны проконсультироваться со всеми другими партнерами перед тем, как мы придем к общему решению как Альянс.

“Но вряд ли это произойдет. От так нет ни войск в Украине, ни планов посылать войска в Украину под командованием НАТО”, — подчеркнул Роберт Бауэр.

Напомним, что в определенный момент войны в Украине действительно могут появиться западные войска.

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