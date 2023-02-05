Почему в Украине объявляют тревогу, когда в Беларуси летают МиГ-31: объяснение Жданова

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что во время взлета МиГ-31 в Беларуси воздушную тревогу объявляют, чтобы потом не было жертв, если оккупанты таки запустят по Украине "Кинжалы".

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Теоретически наша ПВО может сбить ракеты "Кинжал", особенно комплексы NASAMS и IRIS-T. Только если ракета будет пролетать в зоне действия этих систем и уведомления о пусках ракеты будут с момента запуска. Мы не можем не объявить воздушную тревогу, потому что дальность "Кинжала" более 2 тысяч километров. То есть они покрывают всю территорию Украины. Куда полетит эта ракета — неизвестно, а потому объявляют воздушную тревогу, чтобы дать людям возможность спрятаться и потом не искать их под завалами жилого дома. То, что они ищут наше ПВО — это да. И это проблема, но небольшая. Потому что в Украине нет стационарного ПВО, потому что оккупанты его уничтожили еще в начале войны. У нас есть мобильное ПВО и сегодня его можно переставить. Наверняка они ищут вероятные районы, где есть ПВО", — сказал Жданов.

Отметим, что в Украине очень часто объявляют воздушную тревогу, когда в Беларуси выполняют полеты российские самолеты МиГ-31. Это может быть даже несколько раз в день. В последний раз масштабную воздушную тревогу объявляли 4 февраля.

Напомним, Франция и Италия предоставит Украине системы ПВО. Речь идет о ЗРК SAMP/T-Mamba, ради которых украинских военных специально отправили за границу для учений.

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