Почему в Украине сложности с производством снарядов стандарта НАТО: ответ оружейника

Гендиректор "Украинской бронетехники" объяснил: главное не количество снарядов, а пороховые заряды к ним. А с порохом в мире есть проблемы.
Украина испытывает трудности с изготовлением снарядов стандарта НАТО калибра 155 мм. В частности, из-за нехватки пороха.
Об этом рассказал гендиректор предприятия "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, сообщает hromadske.
Почему трудно производить порох для 155-мм снарядов
По его словам, для 155-мм снарядов требуется трехкомпонентный порох, который имеет довольно сложную технологию изготовления. Основная база для производства порохов – нитроцеллюлоза, то есть химически обработанный хлопок.
"Хлопок у нас не растет, а растет в регионе, где большое влияние имеет Россия. Это относительно того, почему трудно нам в Украине сделать это. Это очень грязное производство", – сказал Бельбас.
Главное не снаряды, а пороховые заряды
Оружейник объяснил, что поставить Украине миллион боеприпасов от Запада не получилось не из-за отсутствия финансирования, а из-за невозможности выработать этот миллион в определенный период из-за технических сложностей.
На сегодня производство в США загружено до 2028 года, в Европе – тоже на несколько лет вперед.
"Поэтому сложность в компонентах – стоит очередь за порохом. Неважно, сколько ты снарядов делаешь, – получится выстрелов столько, сколько получится пороховых зарядов", – пояснил гендиректор оборонного предприятия.
Бельбас уточнил, что даже когда Украине организуют производство 155-мм снарядов, все равно придется где-нибудь покупать этот порох.
"Без порохового заряда это просто миллион снарядов, ими невозможно будет стрелять. И так по всем снарядам", – сказал он.
По его мнению, Украине пока следует сконцентрироваться на производстве артиллерийских выстрелов калибра 122 и 152 мм советского образца.
Производила ли Украина порох
По словам главы "Украинской бронетехники", ранее Украине было производство порохов. Но это были одно- и двухкомпонентные порохи для советских артиллерийских выстрелов калибра 122 и 152 мм или минометных выстрелов.
"Мы потеряли своего производителя пороха, не приоритетизируя внутренний заказ раньше. Это предприятие в банкротстве с 2013-2014 года", – добавил Владислав Бельбас.
Но страны Восточной Европы производят эти порохи и есть возможность их снабжения, уточнил он.
Раньше мы писали, как удалось удержать фронт от обрушения во время снарядного голода.
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