Война
51
1 мин

Повременные отключения света: чего ждать украинцам

Повременные отключения электроэнергии зависят только от ситуации в энергосистеме и российских атак на инфраструктуру.

Кирилл Шостак
Последствия обстрелов энергетики

Последствия обстрелов энергетики / © Associated Press

Причиной почасовых отключений, прежде всего, являются российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Роман Андарак в эфире "Новости. Live".

"Было бы неблагодарным прогнозировать сейчас, что будет дальше, - все зависит от того, насколько будет интенсивно работать российское оружие, насколько эффективно сработают наши механизмы защиты и будет ли доступно оборудование для восстановления", - отметил Андарак.

Он подчеркнул, что графики отключений определяются исключительно ситуацией в энергосистеме. При этом диспетчеры учитывают социальную нагрузку и делают все возможное, чтобы продолжительность отключений была минимальной.

"Мы стараемся, чтобы эти неудобства длились всего несколько часов и были максимально короткими", - добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что РФ постоянными ударами пытается разделить нашу энергосистему. Да, на Левобережье у нас дефицит, но из-за поврежденных подстанций не могут передавать мощности с Правобережья.

51
