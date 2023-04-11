Почему "Вагнеровцы" говорят о захвате Бахмута: объяснил спикер восточной группировки ВСУ

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы контролируют более 80% Бахмута.

Пригожин говорит, что его боевики занимают административный центр города, заводы, фабрики и городскую администрацию, в то время как остаток территории, оставшейся украинской армии, состоит из многоэтажных жилых кварталов с укреплениями и тоннелями.

Об этом пишет CNN.

Однако Сергей Череватый, спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины, заявил, что заявление Пригожина не соответствует действительности. По словам Череватого, украинские силы контролируют гораздо больший процент территории Бахмута, а Пригожину нужно показать хоть какую-нибудь победу в городе, который российские боевики пытаются захватить уже девять месяцев подряд.

Напомним, что владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин опасен для путинского режима, ведь неподконтролен силовым ведомствам РФ и имеет политические амбиции.

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