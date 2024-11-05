Почему вместо работы с базами проводят рейды: Львовский ТЦК ответил

Территориальные центры комплектования снова подверглись критике.
Украинское общество не на шутку волнуют массовые рейды представителей ТЦК. Ведь подобные меры не гарантируют качественного проведения мобилизации.
Об этом сообщает "Еспресо. Захід".
Согласно постановлению Кабинета министров Украины №932 в ТЦК и СП есть доступ ко всем базам данных. Это позволяет ТЦК получать полные данные обо всех мужчинах, подлежащих воинскому учету. Теоретически, базы данных должны оптимизировать процесс мобилизации и способствовать повышению качества личного состава.
Однако во Львовском областном ТЦК и СП отметили, что доступ к базам данных не решает вопрос рейдов. Ведь для этого нужен непосредственный контакт с гражданином.
"Основные функции ТЦК и СП заключаются в мобилизации военнообязанных граждан Украины на военную службу. "Доступ к базам данных" этого не решает никоим образом", — отметили в пресс-службе ТЦК и СП.
Также сотрудники ТЦК подчеркнули, что оптимизировать процесс мобилизации должны сами военнообязанные. Тогда нужды в рейдах не будет.
"Возможность оптимизации работы могут обеспечить сами военнообязанные граждане Украины, прибыв в ТЦК и СП, в котором состоят на учете. Это упростит работу ТЦК по оповещению и напоминанию гражданам об их конституционной обязанности защищать страну", — подытожили в ТЦК.
Напомним, мужчину, который получил повестку и сбежал из ТЦК, приговорили к 3 годам лишения свободы.
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