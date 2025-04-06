Почему во время последнего удара удалось сбить меньше российских ракет: эксперт объяснил

Ракетный удар / © ТСН.ua

Реклама

Военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, почему в ночь на 6 апреля удалось сбить меньше российских ракет и дронов

Об этом передает "Эспрессо".

Он отметил, что речь идет о комбинированном характере ударов:

Реклама

сначала запускается много беспилотников, перегружающих фактически украинскую ПВО,

до 30% из них — это так называемые БПЛА-приманки, цель которых — полностью обескровить ПВО,

затем враг наносит удар непосредственно аэробалистическими средствами поражения «Искандер-М» и т.д.

Также Снегирев говорит, что оккупанты изменили тактику и стратегию нанесения ударов.

«Пока они концентрируют удары по всем без исключения областным центрам Украины. И соответственно, украинская сторона прекрасно понимает, что аэробалистические цели сбивать могут только зенитно-ракетные комплексы SAMP-T и Patriot, которых мало у украинской стороны. И мы стоим перед вопросом: либо защищать инфраструктурные объекты, говорится о портовой инфраструктуре, местах газонефтяной добычи, промышленных объектах, либо соответственно разбрасывать их по каждому областному центру», — сказал он.

Россияне пользуются этим фактом. И другого выхода, кроме наращивания количества средств ПВО, эксперт не видит. Но в этом вопросе Украина полностью зависима от союзников.

Напомним, ночью и утром 6 апреля Киев и остальная Украина находились под обстрелом баллистикой и крылатыми ракетами со стороны России.

В ночь на 6 апреля силы противовоздушной обороны сбили 13 ракет и 40 беспилотников. Всего было обнаружено 23 ракеты разных типов и 109 ударных БпЛА.

Ранее Юрий Игнат рассказал, что Россия изменила тактику ракетных ударов.

Читайте также