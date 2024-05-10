Почему военные пока не получают доплаты в 70 тысяч гривен – объяснение Шмыгаля

Денис Шмыгаль рассказал, когда начнут поступать средства для доплат военным 70 тысяч гривен.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что выплаты доплат в 70 тысяч гривен для военнослужащих ВСУ, выполняющих боевые задания на первой линии фронта, начнутся после поступления в Министерство обороны документов и подтверждения о пребывании военных 30 дней на передовой.

Об этом он рассказал во время "часа вопросов правительству" в Верховной Раде.

"Ни одна выплата военных не будет потеряна. Все нормативные документы приняты. Все выплаты будут осуществлены в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что в документах четко прописано, что такая доплата производится за каждые 30 дней суммарного пребывания на передовой.

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"Как только военные проведут учет и первые документы о пребывании 30 дней на передовой будут поданы в Миноборону, будут осуществляться выплаты на регулярной основе", - отметил Денис Шмыгаль.

Кроме того, заместитель министра обороны Наталья Калмыкова заявила, что выплаты 15 млн грн родственникам погибших военнослужащих также производятся в соответствии с законодательством. По ее словам, порядок и сумма выплат зависит от количества родственников, претендующих на эту выплату:

3 млн грн выплачивается в первый месяц равными частями между всеми получателями;

остальное распределяют равномерно в течение следующих 40 месяцев.

Кабинет Министров 12 апреля установил доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии.

Напомним, в Минобороны подробно рассказали о всех доплатах украинских военных.

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