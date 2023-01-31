Почему военные РФ не сносят Херсон с лица земли, а только обстреливают: ответ эксперта

По словам Олега Жданова, когда оккупанты ведут изнурительный огонь, то останавливаются и каждый раз присматриваются, выбросят ли херсонцы белый флаг или не выбросят.

Российские оккупанты не хотят уничтожить Херсон, их цель – захватить город. Когда они ведут изнурительный огонь, то останавливаются и присматриваются, выбросят ли горожане белый флаг или не выбросят.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем канале YouTube 31 января.

"То, что они (российские военные – ред.) делают, четко видно по ботам. Нарратив такой: каждый день у вас будут умирать люди, пока вы не сдадитесь. Они хотят вызвать у нас усталость от войны и отчаяние, но правда в том, что они уже сильно измотались. Нам всем надо научиться выживать… Ну, как я люблю говорить в данном случае: "Не дождетесь". Не дождутся, потому что мы прекрасно понимаем, что у нас не будет второго шанса, и единственный путь выжить – это победить Российскую Федерацию. Иначе нам будущего не видать", - подчеркнул Жданов

Военный эксперт объяснил, что россияне ведут именно изнурительный огонь: "Поэтому они останавливаются и каждый раз прислушиваются и присматриваются, выбросят (херсонцы – ред.) белый флаг или не выбросят".

Жданов привел пример, как в первый месяц войны военнопленный российский солдат, возможно, даже офицер, во время первичного допроса, на вопрос: "Зачем вы нас убиваете?", ответил: "Чтобы вы нас полюбили".

"Вот в этой фразе российского солдата – вся Россия. Мы вас убиваем, чтобы вы нас полюбили. Вы должны стать нашими рабами. Вы никто и звать вас никак, а мы – хозяева жизни, мы – доминирующая нация. Вот в этом – вся Российская Федерация. Именно поэтому они не ведут непрерывный огонь, а его периодически прекращают. И даже не столько эти артобстрелы прерывает наша контрбатарейная борьба. Да. Они могут свернуться, но там же ведь не одна батарея, не одно орудие ведет обстрел Херсона, а сразу несколько. Так что, такая вот ситуация", - заключил эксперт.

Напомним, 29 января Россия массово обстреляла из артиллерии жилые квартиры Херсона. По информации ОВА, по состоянию на 17.35 29 января известно о 9 пострадавших: 3 человека погибли (2 человека и 1 женщина), 6 – получили ранения.

Россияне обстреляли жилой квартал Херсона

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