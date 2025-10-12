Почему военные сбегают с фронта - Жорин раскрыл правду о СОЧ

Максим Жорин

Проблема самовольных оставлений службы (СОЧ) в Вооруженных силах Украины нуждается в реальной работе, а не формальных решениях.

Такое мнение высказал подполковник ВСУ Максим Жорин.

"Если мы не будем реально работать с проблемами в армии - количество СОЧ будет только увеличиваться. И никакие законы об увеличении ответственности здесь не помогут", - отметил Жорин.

Он подчеркнул, что большинство решений, которые сейчас принимаются для борьбы с СОЧ, направлены на устранение последствий, а не причин проблемы. Например, вопрос перемещения между подразделениями до сих пор не решен, хотя именно желание перевести часто является причиной самовольных оставлений.

"Почему не дать понятный и работающий механизм для того, чтобы человек выбрал себе место службы и мог там эффективно себя показать?" — добавил он, уточнив, что системы типа “Рапорты в Армии+” такие возможности не предоставляют.

По словам подполковника, есть подразделения с очень низким показателем СОЧ, а с очень высоким, при этом все выполняют задания на одном направлении. Это свидетельствует о том, что эффективные методы предотвращения проблемы существуют, но они нуждаются в работе с личным составом.

"Прежде всего - это создание настоящей сержантской ветви, нормальное отношение к людям и авторитет командиров", - пояснил Жорин.

Он добавил, что реформа нуждается в реальной работе, а не формальных решениях: "У нас хорошо научились говорить о реформах, но не делать их".

Ранее военнослужащий, бывший народный депутат Игорь Луценко заявил, что только в сентябре 2025 года в Украине зафиксировано более 20 тысяч случаев самовольного ухода из части.