Почему военные жалуются на отсутствие линии обороны в Харьковской области – объяснение Бутусова

Бутусов подтвердил, что взятие Липцев позволило бы врагу подтянуть артиллерию и доставать до окрестностей Харькова.

Военный журналист Юрий Бутусова рассказал, что украинские военные в Харьковской области жалуются на отсутствие линии обороны и закапываются собственными силами.

Об этом он написал в Telegram.

По мнению журналиста, планирование обороны Харькова осуществлено без учета тактической обстановки, и построенные ВГА линии обороны не могут использоваться войсками в этой битве.

"Первая линия обороны строилась в селе Липцы, но почему-то в низине, под грядой высот, которая властвует над селом, и в первую линию обороны эта гряда высот почему-то не включена.

Наши войска вынуждены оборонять село Глубокое и гряду высот перед Липцами, которая контролирует границу, поскольку сдача высот привела бы к проникновению врага в Липцы и закреплению в застройке с последующим продвижением", – говорит Бутусов.

Он подтвердил, что взятие Липцев позволило бы врагу подтянуть артиллерию и доставать до окрестностей Харькова.

"Государственная гряда высот прикрыта лишь полевыми укреплениями, которые вырыли сами солдаты, но количество и качество этих позиций недостаточно относительно поставленных задач. Поэтому большая часть позиций обустраиваются сейчас, потому что сдавать рубеж Липцы – Тернова для нас невыгодно", – отметил Бутусов.

По его словам, военные говорят, что строить первую линию обороны нужно было начинать не дальше, чем в 3-5 км от границы, и эту линию нужно было бы сделать глубокой для обеспечения маневра в обороне.

"Очевидна очень низкая плотность минирования, мины не ограничивают маневр врага. Все это враг хорошо видит из дронов, так что информация не секретна, а очевидна", – подытожил он.

Напомним, военный Денис Ярославский, комментируя наступление РФ в Харьковской области, заявил, что есть много вопросов к тем, кто оставил позиции и к фортификационным сооружениям. Он добавил, что некоторые фортификации даже на 30% не были готовы как завершенное строительство, однако они были приняты.

В ответ украинский военный журналист Богдан Мирошников пояснил, что невозможно построить укрепление ближе 8-10 км от линии боевого столкновения.

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