Почему война надолго и к чему готовиться: интервью Наталии Мосейчук с военным экспертом из Израиля Игалем Левиным

Почему война надолго и к чему готовиться: интервью Наталии Мосейчук с военным экспертом из Израиля Игалем Левиным

Офицер Армии Израиля, бывший одессит Игаль Левин в интерью Наталье Мосейчук рассказал, почему война – это надолго, а также почему нужно верить своему военно-политическому руководству.

Собеседники также искали ответы на вопрос, реально ли выжить в Мариуполе, который россияне равняют с землей.

Среди тем разговора: какую победу может показать по телевизору Москва; почему следует обороняться недолго и контратаковать; как не устать от войны.

00:00 Игаль Левин, военный аналитик, офицер армии обороны Израиля

1:35 Почему поддерживает Украину

3:08 Военный анализ второго этапа вторжения России в Украину, количество военных и способность армии РФ

6:45 Достаточно ли вооружена украинская армия на данном этапе войны

11:08 Может ли и стоит ли украинской армии переходить в наступление

19:13 О ситуации в Мариуполе

24:07 Возможна ли деблокада Мариуполя в ближайшее время

31:10 Почему военные РФ хотят уничтожить полк "Азов"

38:05 Как дальше будет развиваться ситуация на линии фронта

40:18 Как повлияет смена военного руководства РФ на военную ситуацию

45:40 Как сохранить свои жизни тем российским военным, которые пришли воевать против Украины

58:00 Что случилось с крейсером "Москва"

1:03:13 Какова будет тактика ведения войны россиян со стороны моря

1:04:40 Какую "победу" покажут россиянам по телевизору 9 мая

1:07:00 Долго ли будет продолжаться война

1:13:55 Не устали ли страны-партнеры от Украины

1:17:15 Анонс следующего выпуска. Гость – Владимир Золкин, блоггер, участник проекта "Ищу своих"

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