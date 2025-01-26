Почему война в Украине может закончиться 9 мая: известный политолог дал объяснение

Переговоры о завершении войны могут быть приурочены к 9 мая, поскольку президент России Владимир Путин может использовать это в качестве пропаганды своей "победы".

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии ТСН.ua.

Политолог скептически оценивает возможность договоренностей о мире за 100 дней, но предполагает, что такая перспектива существует.

"Я не уверен. Потенциальная возможность существует. Обе стороны из трех, которые могут участвовать в переговорах (Украина, Россия и США), имеют интерес по срокам. У России тоже есть определенный стимул договориться. Речь идет о 9 мая. Для Путина есть стимул подавать и продавать это (договоренность о прекращении огня) как свою победу. Поэтому определенные шансы есть", — сказал эксперт.

Напомним, также Дональд Трамп заявлял о том, что надеется на скорое прекращение войны в Украине после разговора с Путиным. скоро.

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