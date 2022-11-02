Почему войну в Украине сравнивают с Первой мировой – объяснение Жданова

По словам эксперта, нашу войну сравнивают именно с Первой мировой, ведь тогда тоже техники было мало.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему нынешняя война схожа с Первой мировой.

По его словам, это связано с тем, что на отдельных участках украинским защитникам не хватает бронетехники и артиллерии.

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"Это от безысходности. Действительно, есть моменты, когда мы занимаем оборону и при минимальной поддержке артиллерии и минимальном количестве бронетехники. Это постоянная проблема. Артиллерия у нас "кочует" вдоль линии фронта на каждом оперативном направлении и поддерживает пехоту там, где самая сложная ситуация.

Да, мы вынуждены в обороне стоять, просто зарывшись – как во времена Первой мировой. Очень часто нашу войну сравнивают именно с Первой мировой. Ведь тогда тоже техники было мало. А окопная позиционная война ведется именно такими методами – когда люди держат оборону за счет инженерного оборудование своих позиций с использованием средств ближнего боя", – отметил Жданов.

Ранее Олег Жданов рассказал, сколько афганских наемников могут воевать на стороне России в войне против Украины и действительно ли они в свое время проходили обучение под руководством американцев.

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