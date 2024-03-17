Почему войска НАТО не могут быть в Украине: в ОП назвали главную причину

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что по состоянию на сегодняшний день Украина не рассматривает введение войск НАТО на территорию нашей страны, ведь для этого как минимум необходимо соответствующее решение.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Безусловно, на сегодняшний день мы не говорим о Вооруженных силах Франции или других стран на территории Украины по одной причине – для этого нужно соответствующее решение", — сказал Жовква.

Он отметил, что все страны, которые обсуждают вопросы введения войск, являются членами НАТО, а Украина в настоящее время не является членом Альянса.

Заявления Макрона о войсках НАТО в Украине

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине. Но, по его словам, консенсуса в этом вопросе нет.

Впоследствии президент Франции на встрече с парламентскими партиями назвал важное условие отправки войск в Украину. Такие действия вероятны в случае возможного прорыва окупантов в Киев или Одессу, подчеркнул он.

Также Макрон ошеломил заявлением о поддержке Украины, заявив, что у нее нет границ. Мол, больше нет ни красных линий, ни ограничений.

Макрон также заявил: если его страна направит свои войска в Украину, то "единственный, кто будет нести ответственность – это кремлевский режим".

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