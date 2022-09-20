Почему войска РФ не уничтожают брошенную технику и боеприпасы – ответ эксперта

По словам Жданова, артиллерия, которая отступает вместе с войсками, не успевает развернуться и нанести удар по этим брошенным складам.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему российские войска не уничтожают брошенную технику и боеприпасы.

Об этом Жданов рассказал на своем YouTube-канале.

По словам военного эксперта, все дело в том, что военные РФ не могут уничтожить технику и боеприпасы. Та артиллерия, которая уходит вместе с войсками, которая отступает, не успевает развернуться и нанести удар по этим брошенным складам.

"Вы должны понимать, что такое отступление, как произошло в Харьковской области, - это паническое бегство. Оно происходит по принципу – каждый за себя. Одно подразделение бежит и даже не понимает, бежит ли рядом другое подразделение. То есть это полная потеря управления войсками в этот период. О каком огневом поражении брошенных складов боеприпасов и техники может идти речь? А когда они уже закончили отступление, иногда они даже не достают до этих мест, где они бросили боеприпасы и технику", - отмечает он.

А украинские военные, по словам Жданова, начинают эту технику как можно быстрее вывозить, понимая, что оккупанты знают координаты.

"А наносить удары дальнобойными системами, типа ракетой, на сегодняшний день Россия уже все, ку-ку, сдулась. Ракет не так уже и много осталось, чтобы наносить удары по каждому брошенному складу боеприпасов или по каждому брошенному скоплению техники. Тем более, в этом хаосе и панике очень трудно разобрать и собрать разведданные, где конкретно, сколько единиц техники было брошено, и есть ли смысл наносить туда огневой удар для того, чтобы ее уничтожить, сколько боеприпасов, в каком месте сброшено, и есть ли смысл наносить удар по этим боеприпасам", - уточнил он.

А допустим, по таким складам, как Балаклея, по словам эксперта, наносить удар не имеет смысла, поскольку все, что было на открытых площадках, уничтожено и израсходовано.

"А все, что осталось там в бункерах, то Балаклея строилась из расчета на ядерную войну, так что там нет смысла наносить удары ракетами и обычным снаряжением", - заключил Олег Жданов.

Напомним, ранее Жданов рассказал, получит ли Украина ракеты средней дальности наземного базирования для будущего паритета с РФ.

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