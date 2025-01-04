Почему возникла такая сложная ситуация на Покровском направлении: эксперт о тактике врага

Эксперт считает, что для эффективного наступления на Покровск РФ должен захватить весь кураховский плацдарм.

Сложная ситуация на Покровском направлении произошла, в частности, потому, что РФ сумела создать тиски оперативного окружения.

Об этом рассказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал в эфире Radio NV.

"Почему у нас такая сложная ситуация на Покровском направлении? Потому что враг сумел, сконцентрировав свои силы и средства, фактически оттеснить наши оборонные рубежи и позиции к югу и юго-западу от Покровска. Тем самым мы позволили врагу начать формировать тиски оперативного окружения с юга и северо-запада", – объяснил Селезнев.

Он отметил активизацию действий оккупантов на Мирноградском направлении.

"И, в принципе, уже вырисовываются четкие тиски, которыми враг будет пытаться создать оперативное оцепление нашего гарнизона, которое действует в районе покровско-мирноградской городской агломерации", — говорит эксперт.

По его мнению, оккупанты на Покровском направлении традиционно постараются прорвать фланги и перерезать ключевые логистические маршруты, обеспечивающие Силы обороны.

Эксперт считает, что для эффективного наступления на Покровском направлении Россия должна захватить весь кураховский плацдарм. Селезнев предполагает, что "в обозримой перспективе" Украина может потерять контроль над Кураховым и его пригородами.

Ранее в ISW предположили, что РФ, вероятно, смещает внимание с Покровска на наступление в Днепропетровщину.

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