Почему враг активизировал бои на Днепропетровщине: объяснение эксперта

Война в Украине / © Getty Images

Активные бои на территории Днепропетровской области связаны с тактикой России, направленной на создание так называемых санитарных зон вдоль границы и постепенное продвижение в глубь украинской территории.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах Владислав Селезнев.

«Еще в мае прошлого года диктатор Путин определил четкую задачу своей армии — создание буферных зон на приграничных территориях Украины. Тогда речь шла о Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Но если взглянуть на новую редакцию российской конституции, где они записали Херсонщину, Запорожскую, Луганскую и Донецкую области как „свои“, то именно это иллюстрирует, о чем грезит Кремль», — отметил он.

По словам Селезнева, в логике врага санитарные зоны должны быть созданы и на территориях, граничащих с этими областями. Поэтому бои на Днепропетровщине являются частью общей стратегии, а не спонтанными действиями.

«Россия будет пытаться давить на наши позиции и рубежи, а в перспективе продвинуться в Николаевскую и, возможно, Одесскую область. Но ключевым фактором остается устойчивость украинской армии. Она напрямую зависит от ресурсной поддержки как со стороны украинской оборонной промышленности, так и помощи наших западных партнеров», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры выражают растущую обеспокоенность по поводу возможного нового наступления российских войск на Украину.

Мы ранее информировали, что захватчики нанесли ужасные удары по Днепропетровщине, после атаки возникли пожары.