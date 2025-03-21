Почему враг увеличил количество ударов дронами-камикадзе: спикер Сил обороны юга объяснил

Количество ударов дронами-камикадзе по Украине увеличилось за сутки в среднем на 15-30 ударов.
Из-за погоды враг увеличил количество ударов дронами-камикадзе по Украине.
Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телеканала "Мы-Украина".
"Условия, которые сейчас есть, способствуют тому, что увеличилось количество применения дронов-камикадзе, дронов-разведчиков. Их количество увеличилось за сутки в среднем на 15-30 ударов", — отметил спикер.
Как объяснил Волошин, враг активизировался для того, "чтобы когда зелень поднимется и уменьшится видимость поля боя, получить какие-то определенные преимущества".
Напомним, враг использует новую тактику применения дронов по Украине.
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