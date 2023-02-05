Почему вручают повестки на улицах и когда было больше всего добровольцев — ответ Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что вручение повесток на улице законно, поскольку ВСУ нужно восполнять потери на фронте, а много добровольцев было еще в феврале-марте 2022 года.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Министр подчеркнул, что работники военкомата вынуждены выдавать повестки мужчинам призывного возраста на улице, поскольку многие из них не живут по месту своей регистрации и не стали на учет в местных центрах комплектования.

"Если они видят мужчину призывного возраста, живого здорового, ему дается повестка и он обязан явиться. Это же не значит, что завтра он будет мобилизован. Он должен показать документы, должно быть общение. Может, он скажет: "да, возраст у меня призывной, но у меня есть какие-то оговорки, или у меня 4 детей". Окей, приди, покажи и все", — заявил Резников.

Министр подчеркнул, что больше всего добровольцев было в феврале-марте 2022 года, однако другие должны понимать, что сейчас идет мобилизация и если мужчина пригоден к призыву — он должен быть готов к службе в ВСУ.

"Есть определенные нормы, которые там указаны по численности, Генеральный штаб их знает и мы работаем в этих нормах. Идет системная и плановая работа, пополнение запасов, восстановление потерь, ведь погибают наши ребята, тоже ранены есть. Но такого что-то вау, как в России — нет, такого у нас нет", — рассказал Резников.

Напомним, в Украине от 24 февраля 2022 введено военное положение и общая мобилизация. Также в случае нарушения правил военного учета мужчинам грозит административная и уголовная ответственность.

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