Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, что военные ВСУ находятся в активной обороне. Они не проводят масштабные операции из-за многих факторов. На большинстве направлений также уменьшилась интенсивность вражеских атак.

Об этом он сказал "24 Каналу".

"Враг пытается накапливать и атаковать, накапливать и атаковать. Если и находимся в активной обороне, все равно крупные масштабные военные операции Вооруженные Силы на данном этапе не проводят. Это связано со многими факторами, но такая ситуация на линии фронта", — пояснил Тимочко.

По его словам, враг снизил интенсивность атак из-за того, что, вероятно, была проведена ротация. Россияне пытаются изучить линию фронта и приспособить к нынешним условиям с учетом имеющихся у них и ВСУ средств поражения. Только после этого оккупанты пытаются атаковать.

Кроме того, меньшее количество атак можно связать с военной операцией российских добровольцев — легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" — в Белгородской и Курской областях, резко изменивших ход событий на этом направлении.

Напомним, ГУР помогает российским добровольцам бороться с режимом Путина.

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